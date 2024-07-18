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Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doları aştı! Rekor geldi

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:40 Güncelleme: 18.07.2024 14:49
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Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doları aştı! Rekor geldi

Son dakika haberine göre geçtiğimiz hafta 148,45 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri yeni haftada 153,8 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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