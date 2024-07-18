Binlercesini ilgilendiriyor! Muhtaç aylığı miktarı yükseltildi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.

Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.