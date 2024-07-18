Binlercesini ilgilendiriyor! Muhtaç aylığı miktarı yükseltildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuğun faydalandığı muhtaç yardımı artırıldı. Buna göre engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.
Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.
MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
Buna göre yararlanmak için Sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu gerekli.
BAŞVURU NEREDE YAPILIR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2024 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 5.683,49 TL ödenmektedir.
Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.
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