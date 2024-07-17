70 milyarlık gelir paketi TBMM’de! Sistem dar gelirliyi kapsamıyor! İşte yeni vergi sisteminin ayrıntıları

EYT PRİM DESTEĞİ KALKIYOR

EYT'liler aynı işyerinde çalışmaya devam ederse işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

FATURA ALMAYAN VE VERMEYENE CEZA ARTIYOR

Vergi usulsüzlük cezaları ve bazı fiillerin tekrarında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları arttırıyor. Teklifin gerekçesinde, "Fatura verilmemesi, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tekrarı halinde birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak.

Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak" denildi. Fatura, bilet, fiş, gider makbuzu almadıkları tespit edilenlere ise 5 bin lira ceza verilecek. Ancak bir yıl içindeki toplam ceza 50 bin lirayı geçemeyecek. Vatandaş 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildirirse cezadan vazgeçilecek.