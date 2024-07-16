Bakan Bolat G7 Ticaret Bakanları toplantısında! İş birliği mesajı verdi

BAKAN BOLAT'TAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakan Bolat toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi ile adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla iş birliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik. Küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen ülkemizin uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarımızı her platformda sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.