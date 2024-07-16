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Son dakika | Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak 2024? AK Parti'den flaş açıklama

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 12:14 Güncelleme: 16.07.2024 12:45
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Son dakika | Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak 2024? AK Parti’den flaş açıklama

Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harçlarının 500 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Yeni vergi sistemi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Güler teklifin 53 maddeden oluştuğunu bildirdi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kararlığı mesajı veren AK Parti Grup Başkanı "Kesilen cezalar artırılacak" dedi.

Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harçlarının 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Güler'in açıklamaları şöyle:

Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12.500 liraya yükseltiyoruz.

Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini yapmak için bilgilendirmek için bir aradayız. Toplamda 53 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışılan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda hali hazır durum içerisinde bu kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konular çalışılıyor gibi dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız bir metin haline getirmediğimiz birçok konu varmış gibi basınla paylaşıldı. 53 maddeyi incelediğinizde paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını görmüş olacaksınız.

Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna edilmesi, kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulması vergi sistemimizde yer alacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek, beyanlarıyla yüzde 20 uyumsuzluk hasılat varsa izaha davet edilecek.

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak için cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük cezalarında artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak. Vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi cezası 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat uygulanacak.

Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara ayrıca cezaları artırıyoruz. KDV beyannamelerinde indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz. Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkıyoruz. Cezalar için uzlaşma yapılacak.

OECD'nin ilan ettiği kurallar çerçevesinde küresel şirketlerin elde ettikleri gelirden, kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır. Asgari gelir vergisi teklifimizde yer almıyor. Doktor, diş hekimi gibi faaliyet alanlarındaki kişilerin gelir vergisine tabi mükelleflerin belli zaman aralıklarında hasılat tespiti yapılacak. Verilen beyanname ile arasında yüzde 20'lik fark çıkarsa izaha davet edilecek.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TLEn düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

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