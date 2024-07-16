Bu illerde kapış kapış satılıyor! Arsa alacaklar dikkat! En çok rağbet gören yerler belli oldu

EN ÇOK KAZANDIRAN BÖLGELER: İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE NEREYE YATIRIM YAPILMALI?

Özellikle Tekirdağ ve Kırklareli gibi bölgeler, yatırımcılar için cazip hale gelmiş durumda. Edirne, Çanakkale, Balıkesir gibi iller de, köprü ve otoyol projeleri sonrası artan bir taleple dikkat çekiyor. Anadolu yakası ise, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi yerlerle yatırımcıların radarında.