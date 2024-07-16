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Bu illerde kapış kapış satılıyor! Arsa alacaklar dikkat! En çok rağbet gören yerler belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 09:26 Güncelleme: 16.07.2024 09:29
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Bu illerde kapış kapış satılıyor! Arsa alacaklar dikkat! En çok rağbet gören yerler belli oldu

Son dönemde en çok öne çıkan yatırım araçlarından biri de arsalar oldu. Özellikle konut fiyatlarının artmasına rağmen getiri oranının TÜFE'nin altına inmesi vatandaşı arsa tercihine yönlendirirken, İstanbul çevresinde bulunan birçok ile de rağbet arttı. Peki en çok hangi bölgeler talep görüyor? Arsa fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Arsa alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

Son yıllarda artan taleple birlikte, İstanbul ve çevresindeki arsalar yatırımcıların gözdesi haline geldi. Konut yatırımlarının getirisi TÜFE'nin altında kalırken, arsa ve arazilere olan ilgi sürekli artış gösteriyor. Peki bu bölgelerde en çok hangi yerlere rağbet var ve arsa fiyatları ne durumda?

YÜKSEK GETİRİ UMUTLARI YATIRIMCILARI CEZBEDİYOR
Gayrimenkul piyasasının deneyimli isimlerinden biri olan bir uzmana göre, arsa ve arazi yatırımları, özellikle orta ve uzun vadede yüksek getiriler sunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde, konut dışı gayrimenkullerin satışları rekor düzeye ulaşırken, bu trendin devam etmesi bekleniyor. Krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte insanlar, daha erişilebilir yatırım alternatifleri arasında arsa ve arazileri değerlendiriyor.

DEPREM VE ALTERNATİF YAŞAM ALANLARINA OLAN TALEP
Son depremlerden sonra vatandaşlar, alternatif yaşam alanlarına yönelik arayışlarını hızlandırdı. İmarsız araziler bile, üzerine küçük evler veya Tiny Houses yerleştirme imkanı sunuyor. Böylece, bütçeye uygun, farklı yatırım alternatifleri de gündeme geliyor.

ARSA VE ARAZİ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Arsa yatırımı yaparken en önemli faktörlerden biri, gelişmeye açık bölgeleri seçmek. Yakın bölgede iş imkanları, organize sanayi bölgeleri ve şehrin gelişim aksları bu kapsamda değerlendirilmeli. Ayrıca, hisseli yerlerden kaçınılmalı ve mümkün olduğunca müstakil parsel tercih edilmeli. Altyapı olanakları ve ulaşım imkanları da göz önünde bulundurulmalıdır.

EN ÇOK KAZANDIRAN BÖLGELER: İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE NEREYE YATIRIM YAPILMALI?
Özellikle Tekirdağ ve Kırklareli gibi bölgeler, yatırımcılar için cazip hale gelmiş durumda. Edirne, Çanakkale, Balıkesir gibi iller de, köprü ve otoyol projeleri sonrası artan bir taleple dikkat çekiyor. Anadolu yakası ise, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi yerlerle yatırımcıların radarında.

FİYATLAR VE YATIRIM POTANSİYELİ
Fiyatlar bölgeye, konuma, büyüklüğe ve imar durumuna göre değişiklik gösteriyor. İmarlı arsaların metrekare fiyatları 800-1000 TL arasında değişirken, tarla türü araziler daha uygun fiyatlarla başlıyor. Yatırımcıların, bölgenin gelecekteki potansiyelini göz önünde bulundurarak, ulaşılabilirlik ve altyapı olanaklarını değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

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