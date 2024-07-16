Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekor tazeledi! Günün ilk yarısında tarihi zirveyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.186,45 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün ilk yarısında 11.186,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile iletişim oldu.