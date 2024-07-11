Son dakika | TÜSİAD YİK toplantısı | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı

"TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETİ VE ASGARİ ÜCRETE KADAR TÜM GELİRLERİ TAMAMEN VERGİ DIŞINA BİZ ÇIKARDIK"

Biz bu programın yükünü dar gelirliye yüklemeyeceğiz. Bu programın yükü herkes tarafından adil şekilde paylaşılmak zorunda. Ciddi şekilde vergide adalet ve etkinliği sağlamaya yönelik çaba içindeyiz. Türkiye'de asgari ücreti ve asgari ücrete kadar tüm gelirleri tamamen vergi dışına biz çıkardık. Asgari ücretliler ve bu ücrete kadar çalışan vatandaşlarımız sıfır gelir vergisi ödemektedir.

Son 20 yılda ortalama olarak 700 bin vatandaşımıza iş bulma mümkün oldu. Büyüme ve kapsayıcı büyümeyle oldu. Şu anda işsizlik oranları 12-13 yılın en düşük düzeyinde. Bu süreçte kamunun harcama disiplinini çok önemsiyoruz. Tüm harcamaları gözden geçiriyoruz.

Kamuda harcama disiplinini önemsiyor, bütün harcamaları gözden geçiriyoruz, bazı program ve birimleri kapatacağız. Kayıt dışılık ile mücadeleye başladık, eylem planı olmayacak, fiiliyatta bu olacak. Kayıt dışılıkla mücadele en önemli maddelerimizden biri. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak.

ABD ile Çin arasındaki rekabet kırılmalara yol açıyor, bunlar devam edecek ve büyüyecek.