Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha! 148 milyar doları aştı

148 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB verilerine göre, 5 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara yükseldi.