Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha! 148 milyar doları aştı
Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'ndan gelen verilere göre 5 Temmuz 2024 haftasında rezervler bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri artış kaydetti.
148 MİLYAR DOLARI AŞTI
TCMB verilerine göre, 5 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.
Brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara yükseldi.
ALTIN REZERVİ NE KADAR?
Altın rezervleri ise 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara geldi.
Bir önceki hafta 39 milyar 397 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 160 milyon dolar artarak 43 milyar 557 milyon dolara çıktı.
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