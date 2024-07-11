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ABD'de Haziran 2024 enflasyon verileri açıklandı! Piyasalar dört gözle bekliyordu

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 15:38 Güncelleme: 11.07.2024 16:23
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ABD’de Haziran 2024 enflasyon verileri açıklandı! Piyasalar dört gözle bekliyordu

Son dakika haberine göre piyasaların bir süredir merakla beklediği ABD enflasyon verileri geldi. Haziran 2024 döneminde ABD'de aylık enflasyon yüzde 0,1; yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi.

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