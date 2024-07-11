Borsa rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kazancıyla günü 11.024,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte en çok yükselen endeks...
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 2,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,21 ile spor oldu.
Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde 11.024,33 puana çıkarak kapanış rekoru kırdı.
TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.
Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda artış beklentilerinin aksine düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti.
FED İNDİRİM BEKLENTİSİ!
Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.
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