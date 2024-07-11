Borsa rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı...

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.