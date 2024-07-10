Son dakika | Emekli maaşlarına zam toplantısı! Taban maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam mı, refah payı mı? İşte o formüller

KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Kök aylık, taban aylık uygulaması vardı. Taban aylık uygulamasında hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanıyordu. Burada tamamlanan kişi sayısı 3 milyon 800 bin kişi.

Artı yüzde 24.73'lük kıstastan faydalanamayacak olan toplamda da 1 milyon 780 bin kişi yüzde 24 eklense bile yine taban aylık almaya devam edecekti. Hükümet kanadı bununla ilgili bir yasa hazırlığı içerisine girdi.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Kulis haberleri var. Eğer bu rakam aynı şekilde 10 bin TL'de kalmış olsaydı dolayısıyla 900 bin kişi buradaki sınırın altında kalmış olacaktı. Şu anda tekrar bir düzenleme yapılıyor. Kulis haberlerine göre 12 bin TL'ye yükseltilmesi söz konusu.