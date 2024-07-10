Son dakika | Emekli maaşlarına zam toplantısı! Taban maaş ne kadar olacak? Seyyanen zam mı, refah payı mı? İşte o formüller
Son dakika haberi | Milyonlarca emeklinin temmuz ayı zam oranı TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verisi ile belli oldu. 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklanırken, kök maaşı düşük olan yaklaşık 1,8 milyon emeklinin maaşı yine 10 bin TL düzeyinde kaldı. Bunun önüne geçmek ve taban maaşı artırmak isteyen hükümet harekete geçti. Emekli maaşına yapılması planlanan zam ile ilgili olarak bugün Külliye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın bir toplantı yapacağı öğrenildi. A Haber canlı yayınına katılan Mali Müşavir Emin Yılmaz, emekli maaşlarına gelebilecek olası zam oranlarını değerlendirdi.
Son dakika emekliye zam haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.
Peki en düşük emekli maaşının iyileştirilmesi için nasıl bir çalışma yapılıyor? Ek zam yapılacak mı? Olası zamdan kimler faydalanacak? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Emeklilerimize ve memurlarımıza yılda iki defa zam yapılıyor biri ocak zammı diğeri temmuz zammı. Bununla ilgili yasa koyucu TÜFE verisi üzerinden baktığımız zaman haziran ayı 1.64 üzerinden değerlendirildi. 2024'ün ilk 6 aylık dönemini yüzde 24.73, memur ve memur emeklisinde ise yüzde 19.31 üzerinden rakamlar netleşti.
KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?
Kök aylık, taban aylık uygulaması vardı. Taban aylık uygulamasında hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanıyordu. Burada tamamlanan kişi sayısı 3 milyon 800 bin kişi.
Artı yüzde 24.73'lük kıstastan faydalanamayacak olan toplamda da 1 milyon 780 bin kişi yüzde 24 eklense bile yine taban aylık almaya devam edecekti. Hükümet kanadı bununla ilgili bir yasa hazırlığı içerisine girdi.
MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?
Kulis haberleri var. Eğer bu rakam aynı şekilde 10 bin TL'de kalmış olsaydı dolayısıyla 900 bin kişi buradaki sınırın altında kalmış olacaktı. Şu anda tekrar bir düzenleme yapılıyor. Kulis haberlerine göre 12 bin TL'ye yükseltilmesi söz konusu.
EMEKLİYE TABAN MAAŞ ZAMMINDA 3 FORMÜL
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz 2024 zammı oranı yüzde 24,73 oldu. Yaklaşık 3,6 milyon emeklinin kök maaşında artış olsa da taban aylık tutarı 10 bin TL'de kaldı. Ancak bu durumu değiştirebilecek tam 3 formül var! İşte detaylar...
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları yüzde 24.73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin artışları yüzde 19.31 olarak netleşti.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra bu konuda çalışma başlatılıyor. Ek artışlarla ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.
1-REFAH PAYI VERİLMESİ: Enflasyondan kaynaklı artışların üzerinde hükümet belli oranlarda artış yaparak emekli zamlarını yükseltmiş oluyor. Bu temmuz ayı içinde bu yönde beklentiler güçlendi. Yüzde 24.73 çıkan enflasyon oranına eklenecek 10 puanlık artış zam oranını yüzde 35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran yüzde 30'u bulacak. Böylece sıfır zam tehlikesi de önlenmiş olacak.
2- ZAMLARIN EŞİTLENMESİ: Ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti..Temmuz'da ise memur emeklilerinin artışları SSK ve Bağ-Kur'lulara göre düşük çıktı. bu durumda da bir eşitleme söz konusu olabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir.
3- TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI: Bir diğer formül ise 10 bin lira olan taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak. Taban maaşın artırılmaması durumunda kök maaşı 8 bin liranın altında olan 3.6 milyon emeklinin yine 10 bin liranın altında kalması ve zam almaması ortaya çıkacak..Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi de gündeme getiriliyor. Bu durumda taban maaş 17 bin TL'ye çıkmış olacak.
NASIL GERÇEKLEŞİR?
Tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek. Burada görüşüldükten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek..
AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?
Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor. Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ- Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.
HESAPLAMA NASIL OLUYOR?
ÖRNEK 1
- Kök maaş: 7.000 TL
- Ödenen: 10.000 TL
- % 24.73 artış : 8.731 TL
- % 4 ek ödeme: 349 TL
- Ek ödemeli maaş: 9.080 TL
- Ödenecek: 10.000 TL
ÖRNEK 2
- Kök maaş: 7.500 TL
- Ödenen: 10.000 TL
- % 24.73 artış : 9.355 TL
- % 4 ek ödeme: 374 TL
- Ek ödemeli maaş: 9.729 TL
- Ödenecek: 10.000 TL
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