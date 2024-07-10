Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı! ’Gelir dağılımını iyileştireceğiz’

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ

İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak açıklandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.