Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'Gelir dağılımını iyileştireceğiz'
TÜİK'in işsizlik oranını açıklaması ile birlikte işsizlik mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, Bakan Şimşek, programın nihai amacının sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunu belirterek "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranını açıklamasının ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten değerlendirmede bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan işgücü piyasasındaki olumlu seyirin devam ettiğini belirtti.
Bakan Şimşek, "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi" dedi.
'ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ'
Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz."
İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.
İSTİHDAM ORANI ARTTI
İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ
İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak açıklandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.
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