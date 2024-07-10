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Yıldız Holding'e "Eşit Ücret" sertifikası!

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 12:05
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Yıldız Holding’e Eşit Ücret sertifikası!

Yıldız Holding, Uluslararası Eşit Ücret Derneği (Equal- Salary Foundation) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kadın ve erkek çalışanları arasındaki eşit işe eşit ücreti belgeleyen kurumlara verilen ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

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