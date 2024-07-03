Engelliye ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Kadın çalışana hangi destekler verilecek? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş açıklamalar

ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİ KALKIYOR MU?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Engellileri mağdur edecek bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.

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