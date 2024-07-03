Engelliye ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Kadın çalışana hangi destekler verilecek? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Engellilerin ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verirken, doğurganlık oranındaki düşüşün önüne geçmek için de çalışma yürüttüklerini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana doğurganlık oranının en düşük seviyeye gerilemesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde çalışma başlatılırken; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili birçok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
"BİRÇOK ALTERNATİF ÜZERİNDEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"
Bakan Göktaş, "Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş kadın istihdamı ve kalkınmanın artırılmasına vurgu yaparken, "Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİ KALKIYOR MU?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Engellileri mağdur edecek bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.
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