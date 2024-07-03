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Vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlık" oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 09:33
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Vergi dairesi başkanlıkları defterdarlık oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.

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