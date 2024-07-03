Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten dış ticaret açıklaması: Bu yıl iyileşme sağlayacağız

"İTHALATTA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR DEVAM ETTİ"

İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. 2024 Haziran ayı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir.

"SON 5 AYIN EN DÜŞÜK AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI"

2024 Haziran ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artışla 6 milyar 434 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığıdır.