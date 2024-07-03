Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten dış ticaret açıklaması: Bu yıl iyileşme sağlayacağız
Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı 2024 Haziran ayı dış ticaret açıklayarak, 2024 yılı Haziran ayında ihracatının yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız." dedi.
Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait dış ticaret verilerini aktardı. Bakan Şimşek sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada dış ticaret açığı için "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
TÜRKİYE'NİN HAZİRAN 2024 İHRACATI: 18,5 MİLYAR DOLAR
Ticaret Bakanlığı 2024 Haziran ayı dış ticaret açıklayarak, 2024 yılı Haziran ayında ihracatının yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait dış ticaret verilerini aktardı.
Küresel ticarette yaşanan zorlu koşullara rağmen 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracat, yüzde 4,5 oranında artış ile 107 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Haziranda ise bayram tatilinin etkisi ile düşüş gösterdi.
Bu ayda en çok ihracat yapan 5 il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir oldu. Geçen ay 906 firma, ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İhracatta Avrupa Birliği'nin (AB) payı haziranda yüzde 43,9 düzeyinde gerçekleşti.
2024 YILI HAZİRAN AYINDA İHRACAT DÜŞTÜ
2024 yılı Haziran ayında ise takvim etkisi nedeniyle ihracatta geçici bir düşüş yaşandı. Böylelikle, 2024 yılı Haziran ayında ihracat, yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti.
HAZİRAN AYI İHRACATINA KURBAN BAYRAMI TATİLİ ETKİSİ
Ticaret Bakanlığı, ihracatla verileri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
2024 yılı Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı (Perşembe ve Cuma) iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır.
"İTHALATTA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR DEVAM ETTİ"
İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. 2024 Haziran ayı ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir.
"SON 5 AYIN EN DÜŞÜK AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI"
2024 Haziran ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artışla 6 milyar 434 milyon dolar olmuştur. Bu değer, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığıdır.
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI: YÜZDE 74,3
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,4 yüzde puan azalışla yüzde 74,3 olarak gerçekleşmiştir.
"KÜRESEL TİCARET BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, küresel ticaretin etkilerinden de şu ifadelerle söz edildi:
2023 yılında hem hacim hem de değer açısından gerileyen küresel mal ticareti, 2024 yılı başında ılımlı bir toparlanma eğilimi göstermektedir. Dünya ticaret hacmi, 2024 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artmıştır. Toparlanma eğilimine rağmen, küresel ticaret hacmine ilişkin beklentilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldığı görülmektedir.
Dünya Bankası tarafından haziran ayında açıklanan rapora göre, küresel mal ve hizmet ticaretinin 2024'te yüzde 2,5 ve 2025'te yüzde 3,4 oranında artacağı, ancak pandemiden önceki 20 yılın ortalama oranlarının oldukça altında kalacağı tahmin edilmektedir.
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