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Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 08:20
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Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO’ya göre....

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon oranları, memur ve memur emeklilerinin maaşları üzerinde belirleyici olacak. Yüzde 10 toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı da eklenerek hesaplanacak olan yeni maaşlar, emekli vatandaşların büyük merak konusu haline geldi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Gözler şimdi, 2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak fark ödemelerine çevrildi.

Milyonlarca emeklinin dikkatle beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri, yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Türkiye genelindeki emekli ve memur maaş zammı düzenlemeleri, SGK tarafından belirlenen 4A, 4B ve 4C tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacak. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı sorusu, emekliler arasında büyük bir beklentiyle takip ediliyor.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Bugün açıklanacak olan TÜİK verileri, milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren hesabında görecek.

EMEKLİ SSK, BAĞ-KUR'LU 2024 TEMMUZ ZAMLI MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

SSK TAHSİS NUMARASI İLE MAAŞ GÜNÜ SORGULAMA

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen emekli maaşları şu tarihlerde yatırılıyor:

❗Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

❗Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

❗Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

❗Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

❗Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

❗Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

❗Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

❗Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

❗Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

❗Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR

❗Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

❗Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

❗Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

❗Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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