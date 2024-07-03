Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO’ya göre....

Milyonlarca emeklinin dikkatle beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri, yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Türkiye genelindeki emekli ve memur maaş zammı düzenlemeleri, SGK tarafından belirlenen 4A, 4B ve 4C tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacak. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı sorusu, emekliler arasında büyük bir beklentiyle takip ediliyor.