03 Temmuz 2024, Çarşamba
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4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 08:00 Güncelleme: 03.07.2024 08:00
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4A, 4B, 4C’liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler, son altı aylık enflasyon oranını belirleyerek yılın ikinci yarısı için emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını ortaya koyacak. Emekliler, yılda iki kez gerçekleşen maaş artışlarını sabırsızlıkla beklerken, bu yılki zam oranlarının ne olacağı büyük bir merak konusu. 10.000 TL ile 13.000 TL arasında değişen emekli maaşı alanların ne kadar zam alacakları ise şimdiden dikkatle takip ediliyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları, ülke genelinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle emekli vatandaşlar, gelecek maaş zamlarını ve yeni maaşlarının ne seviyeye çıkacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Enflasyon verileri, ekonomik kararlar ve günlük yaşam üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Taban Maaş Beklentisi 13-15 Bin Lira Arasında

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilen taban maaşın, bu zam döneminde yeniden belirlenmesi gündemde. Beklentiler, yeni taban maaşın 13-15 bin lira arasında olacağı yönünde.

Kök Aylıklara Taban Maaş Eşitliği Gelebilir mi?

Ancak taban maaş yükseltilse bile, birçok emeklinin kök aylığı bu rakamın altında kalmaya devam edecek. Bu nedenle kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi de masada olan formüller arasında.

Peki Bu Nasıl Gerçekleşecek?

Öncelikle 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması, ardından da enflasyon farkının eklenmesi planlanıyor. Bu durumda çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye yükselmiş olacak ve sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden hesaplanacak.

10.150 TL Alan Kaç TL Zam Alacak?

Peki mevcut durumda 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600 veya 13.500 TL emekli maaşı alanlara Temmuz'da ne kadar zam gelecek? Bu sorunun cevabı, bugün açıklanacak enflasyon oranları sonrası netleşecek.

Temmuz 2024 EYT, SSK, Bağ-Kur Maaş Tablosu Açıklanacak

Enflasyon verilerinin ardından, Temmuz 2024 EYT, SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu da kamuoyuna duyurulacak. Milyonlarca emekli, zam oranlarını ve yeni maaşlarını heyecanla bekliyor.

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