4A, 4B, 4C’liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...

Peki Bu Nasıl Gerçekleşecek?

Öncelikle 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması, ardından da enflasyon farkının eklenmesi planlanıyor. Bu durumda çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye yükselmiş olacak ve sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden hesaplanacak.