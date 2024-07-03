Enflasyonda yıllık bazda düşüş başladı! TÜİK Haziran 2024 dönemi enflasyon oranını açıkladı | Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme

İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları

Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DÖNEMİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyon verileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Enflasyonda düşüş dönemi başladı" dedi.