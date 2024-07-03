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Enflasyonda yıllık bazda düşüş başladı! TÜİK Haziran 2024 dönemi enflasyon oranını açıkladı | Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:00 Güncelleme: 03.07.2024 10:40
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Enflasyonda yıllık bazda düşüş başladı! TÜİK Haziran 2024 dönemi enflasyon oranını açıkladı | Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme

Son dakika haberine göre TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 yükselirken, yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 71,60'a geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Dezenflasyon süreci başladı." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyonda düşüş döneminin başladığına dikkat çekti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2024



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %70,40, AYLIK %1,90 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2024

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Dezenflasyon süreci başladı" diyen Şimşek, kalıcı refah artışının sağlanacağını vurguladı.

İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları
Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DÖNEMİ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyon verileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Enflasyonda düşüş dönemi başladı" dedi.

İşte Cevdet Yılmaz'ın o açıklamaları
Enflasyonda düşüş dönemi başladı…

TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir.

Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir.

Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir.

Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir.

Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz.

Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz.

Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

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