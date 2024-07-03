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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yarın açıklanacak olan zam oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek. Bu kritik açıklama öncesinde, farklı ekonomik analizler ve tahminler gündeme gelirken, emeklilerin gözü kulağı bugünkü enflasyon oranında olacak. İşte beklenen zam oranına dair detaylar ve öne çıkan tahminler...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 06:32 Güncelleme: 03.07.2024 06:32
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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

Emeklilerin uzun süredir beklediği gün nihayet geldi. Milyonlarca vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Bu kritik verinin açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam oranı belli olacak. Tüm gözler TÜİK'in yapacağı bu önemli duyuruda. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Zam Oranı Beklentisi: 3 Farklı Tahmin

Emekliler, bugün açıklanacak zam oranını heyecanla beklerken, üç farklı tahmin öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek. İşte farklı kurumların yaptığı tahminler:

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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

AA Finans Anketi: Yüzde 25.52 Zam Beklentisi

AA Finans tarafından 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 olarak belirlendi. TÜİK'in Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıkladığı dikkate alındığında, bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da aynı oranda, yani yüzde 25.52 olacak.

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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 25.81 Zam Öngörüsü

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.52 olarak belirtildi. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81 olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.81 olacak.

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Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi: Yüzde 26.61 Zam İhtimali

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteninde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 olarak yer aldı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı yüzde 26.61 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 26.61 olarak belirlenmiş olacak.