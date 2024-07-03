Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %25.52’lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...

AA Finans Anketi: Yüzde 25.52 Zam Beklentisi

AA Finans tarafından 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 olarak belirlendi. TÜİK'in Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıkladığı dikkate alındığında, bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da aynı oranda, yani yüzde 25.52 olacak.