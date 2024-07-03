03 Temmuz 2024, Çarşamba
Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yarın açıklanacak olan zam oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek. Bu kritik açıklama öncesinde, farklı ekonomik analizler ve tahminler gündeme gelirken, emeklilerin gözü kulağı bugünkü enflasyon oranında olacak. İşte beklenen zam oranına dair detaylar ve öne çıkan tahminler...
Giriş: 03.07.2024 06:32 Güncelleme: 03.07.2024 06:32
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