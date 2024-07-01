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Yıldız Holding sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne devam ediyor

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 13:22
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Yıldız Holding sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne devam ediyor

“İsrafsız Şirket” iş modeliyle uzun zamandır yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bütüncül bir sistem dönüşümü anlayışıyla devam eden Yıldız Holding, 7. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda Holding’in 2023 yılındaki karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliğe yönelik yeşil dönüşüm projeleriyle fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve toplumsal fayda konularındaki sosyal sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor.

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