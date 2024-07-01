Gri liste kararı sonrası dolar ve borsada yeni tahmin! Piyasaların yönü ne olacak?
Türkiye cuma günü FATF tarafından gri listeden çıkarıldı. Bu kararın ardından gözler piyasaların hangi yönde seyredeceğine çevrildi. Karar öncesi 33 TL bandını aşan dolar, haftayı 33 liranın altında kapattı. Peki gri listeden çıkış borsaya nasıl yansıyacak? Dolar için yeni tahminler neler? İşte detaylar...
Türkiye'nin mali düzenlemeler alanında yaptığı iyileştirmelerin ardından uluslararası arenada gri listeden çıkarılması, piyasalara olan etkisini süratle gösterdi. Söz konusu gelişmenin, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırması beklenirken, dolar/TL geçtiğimiz hafta 33 lira sınırını aşarak karar sonrası haftayı 33 liranın altında bitirmişti. Ekonomistler yaptıkları açıklamada döviz ve hisse senedi piyasaları için yeni öngörülerini dile getirdi. İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞI PİYASALARI NASIL ETKİLER?
Türkiye'nin terörle mücadele ve kara para aklama konularındaki titiz çalışmaları sonucunda elde edilen başarı, geçtiğimiz Cuma günü Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla taçlandırıldı. Peki, bu önemli adım Türkiye'nin finansal imajına nasıl bir avantaj sağlar? Yabancı yatırımcıların gözündeki Türkiye algısı nasıl değişir? Yeni beklentiler piyasalara nasıl yansır?
ÜÇ YILIN ARDINDAN GRİ LİSTEDEN ÇIKILDI
Türkiye'nin mali suçlarla mücadeledeki başarısı, uluslararası fonların girişine önceden olan engelleri ortadan kaldırdı. Bu yeni durum, özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere borsa endekslerinde olumlu bir etki yarattı.
Borsa, 8,700 puanlık seviyelerden 11,000 puanlık seviyelere doğru önemli bir yolculuğa çıktı. Gri listeden çıkarılma ihtimali ve uluslararası büyük para fonlarının engelsiz yatırımı, hareketli bir döneme işaret etti. Cuma günü kapanışa doğru 10,800 puan seviyeleri test edildi. Hafta sonuna girmeden önce, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyada duyurdu.
BORSADA HEDEF YENİ REKOR
Endekste yaşanacak düşüşlerde 10,500 ile 10,250 puan aralığı önemli bir destek noktası olarak görülüyor. 10,250 puanın altına inilmesi durumunda satış baskısının artması olası görünüyor.
Yükselişlerde ise 11,000 puan seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda borsada artan para girişi bu seviyeye ulaşılmasını sağlayabilir. Şu an için 11,000 puanın üzerinde kalıcılık sağlamak zor görünse de, yeterli para girişi olması durumunda 11,300 puan ilk hedef olarak belirlenmiştir.
BORSAYA PARA AKIŞI SÜRECEK Mİ?
Peki, şimdi ne olacak? Para akışının devam etmesi bekleniyor mu? Gri listeden çıkışımız piyasada nasıl bir etki yarattı? Özellikle hisse senedi tarafında bu durumun fiyatlandığı görülüyor ancak tahvil piyasasında bu etkinin tam olarak hissedilmediği gözlemleniyor. 8 milyar dolar üzerinde bir tahvil alımı gerçekleşmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin CDS primlerinde beklenen düşüş henüz net bir şekilde gözlemlenmedi. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin risk primindeki düşüşler daha net bir şekilde izlenecek. Bu sinyallerin alınması durumunda, sermaye piyasalarında bu durumun pozitif olarak fiyatlanması bekleniyor.
TAHVİL PİYASASININ POTANSİYELİ YÜKSEK
Öncelikle yabancıların önce tahvillere, ardından hisse senetlerine yatırım yaptığı bir rota izlenirse, tahvil piyasasında daha fazla hareketlilik olması beklenir.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN ARTIYOR
Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik yapmaması, mevduat ve tahvil faizlerinde bir değişiklik olmayacağını gösteriyor. Ancak ülke tahvillerinin alınması, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye duyulan güveni artırabilir. Bu süreçte tahvil piyasasındaki hareketler daha yakından izlenecek.
DOLAR/TL BEKLENTİLERİ
Dolar/TL, uzun süredir 32.30 seviyesinde yatay hareketler sergiledikten sonra, geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde 33 TL seviyesini zorladı. Burada iki önemli noktaya dikkat etmeliyiz: birincisi tahvil piyasasındaki hareketler, ikincisi ise döviz piyasasındaki dinamiklerdir. Genellikle yabancı yatırımcıların ülkeye girişi sırasında dövizde yükselişler gözlemlenir. Dolar/TL için kısa süreli yükselişler olabilir, ancak yeni alımlarla desteklenmezse bu yükselişler sınırlı kalabilir. Şu anda 33.00-33.50 bandında yeni bir fiyatlama aralığına giriyoruz diyebiliriz.
EYLÜLE DİKKAT
Yaz sezonu boyunca, turizm gelirlerinin döviz cinsinden gelmesi, ülkeye döviz girişini artırabilir. Dolar/TL'deki hareketlerin eylül ayı itibarıyla daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Mevcut enflasyon düzeyinin yükselme eğilimi göstermesi durumunda, dolar/TL'deki yüksek seyir devam edebilir.
PİYASANIN GÖZÜ BU İKİ GELİŞMEDE OLACAK
Gri listeden çıkışımızın hisse senedi tarafında yaklaşık yüzde 60 oranında fiyatlandırıldığı gözlemleniyor. Şimdi ise tahvil ve CDS piyasalarındaki gelişmeler ve fiyatlamalar yakın takibimizde olacak. Türkiye'nin gri listeden çıkışıyla birlikte risk priminde önemli düşüşlerin yaşanması, yeni pozitif beklentileri beraberinde getirebilir. Bu haftadan itibaren CDS'lerimiz yakın takibimizde olacaktır.
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