Gri liste kararı sonrası dolar ve borsada yeni tahmin! Piyasaların yönü ne olacak?

ÜÇ YILIN ARDINDAN GRİ LİSTEDEN ÇIKILDI

Türkiye'nin mali suçlarla mücadeledeki başarısı, uluslararası fonların girişine önceden olan engelleri ortadan kaldırdı. Bu yeni durum, özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere borsa endekslerinde olumlu bir etki yarattı.

Borsa, 8,700 puanlık seviyelerden 11,000 puanlık seviyelere doğru önemli bir yolculuğa çıktı. Gri listeden çıkarılma ihtimali ve uluslararası büyük para fonlarının engelsiz yatırımı, hareketli bir döneme işaret etti. Cuma günü kapanışa doğru 10,800 puan seviyeleri test edildi. Hafta sonuna girmeden önce, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyada duyurdu.