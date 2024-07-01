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Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu

Giriş: 01.07.2024 08:57 Güncelleme: 01.07.2024 09:08
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Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Temmuz itibarıyla haftanın 1 günü kapalı olması kararının Valilikler tarafından belirleneceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Temmuz itibarıyla haftanın 1 günü kapalı olması kararının Valilikler tarafından belirleneceğini duyurdu.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profil ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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