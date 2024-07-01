Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.