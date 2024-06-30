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Adana'da vahşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:28
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Adana’da vahşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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