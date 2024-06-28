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Son dakika | EPDK'dan elektriğe yüzde 38 zam

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:34 Güncelleme: 28.06.2024 13:39
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Son dakika | EPDK’dan elektriğe yüzde 38 zam

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

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