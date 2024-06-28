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Türkiye gri listeden çıkarıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Karar hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracak

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:20
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Türkiye gri listeden çıkarıldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Karar hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracak

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. " ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı.

OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardı.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

PROGRAM HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAK

28 HAZiRAN 2024 Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

MÜDAHALE KARARLILIKLA SÜRECEK

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

AYNI HASSASİYETLE DEVAM EDECEK

Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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