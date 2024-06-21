Başkan Erdoğan talimatı verdi çalışma hazırlandı! Paketin detayları netleşiyor: 1 yıllık doğum izni, kira ve kreş desteği, maaş artışı...
Doğum oranlarının kritik sınırın altına düşmesi hükümeti harekete geçirdi. Başkan Erdoğan'ın azalan doğum oranlarıyla ilgili olarak "alarm veriyor" sözleri sonrası destek hazırlıkları başladı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda doğum izninin bir yıla çıkarılması, maaşlarda iyileştirme ve kreş ya da kira desteği gibi paketler gündeme geldi. İşte detaylar...
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2001'de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı, 2023'de 1.51'e gerileyerek, nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1'in altına düştü. Başkan Tayyip Erdoğan, son 2 kabine toplantısında da bu konuya özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki azalan doğum oranlarını "varoluşsal bir tehdit, felaket" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, "Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: ÜZERİMİZE NE DÜŞERSE YAPACAĞIZ
Bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız" demişti. Edinilen bilgilere göre bu süreçlerin ardından Başkan Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, çalışma yapması talimatı verdi.
ANNELERE YENİ DESTEKLER GELİYOR
Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi. Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.
EN ÖNEMLİ DÖNEM 0-3 YAŞ EVRESİ
Hürriyet'in haberine göre AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şunları aktardı: "Daha derli toplu bir çalışma yapılması lazım. Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci, üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Biraz üzerinde çalışmamız lazım. Aile Bakanlığı'nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil, 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi de önemli."
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