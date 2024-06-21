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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:01
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ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı

Son dakika haberine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı.

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