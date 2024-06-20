İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz kararı! Son 16 yılın...





Açıklamada, manşet enflasyonun mayısta yıllık yüzde 3,2'den 2'ye gerilediği ve bunun da mayısta para politikası raporundaki tahminlere yakın olduğu kaydedildi.



Kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin ılımlı seyretmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, geçen yıl enerji fiyatlarındaki düşüşün baz etkisiyle enflasyonun bu yılın ikinci yarısında bir miktar yükselmesinin beklendiği ifade edildi.