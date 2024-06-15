Kurban eti nasıl tüketilmeli? Bakan Koca uyardı: "Bir gün dinlendirdikten sonra..."

Bakan Koca, şunları kaydetti:

Kurban Bayramında et tüketiminde nelere dikkat edilmeli? Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan… pic.twitter.com/IlzXEGr4LI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2024

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."