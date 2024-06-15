Kurban eti nasıl tüketilmeli? Bakan Koca uyardı: "Bir gün dinlendirdikten sonra..."
Kurban Bayramına artık sayılı saatler kaldı. Uzmanlar, tarafından kurban eti tüketiminde dikkat edilmesi gereken uyarılar peş peşe gelirken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu. Koca yaptığı paylaşımında, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz" ifadelerin kullandı.
İslam dünyasında dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı'na artık sadece saatler kaldı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer verdi.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
Kurban Bayramında et tüketiminde nelere dikkat edilmeli? Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan… pic.twitter.com/IlzXEGr4LI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2024
"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."
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