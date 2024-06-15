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Gelir İdaresi Başkanlığından "yurt dışına çıkış harcı" açıklaması: Mağdur olmayın

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 15:04
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Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Mağdur olmayın

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı ile ilgili fiyatların artacağına yönelik söylentiler üzerine vatandaşların mağdur olmaması için bir açıklama yayınladı. GİB'den yapılan açıklamada, yurt dışına çıkış pulunun stoklanmaması ve yurt dışına çıkılan dönemdeki tutar üzerinden ödenmesi gerektiği bildirildi.

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