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Asırlık değirmenler zamana yenik düşüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:43 Güncelleme: 16.06.2024 12:43
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Asırlık değirmenler zamana yenik düşüyor

Bir zamanlar özellikle kırsal kesimlerde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren su değirmenleri, son zamanlarda mısır ekimi azalmasıyla birlikte sayıları hızla düşüşe geçti.

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