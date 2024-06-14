Doları olanlar dikkat! Merkez Bankası son anketi paylaştı! İşte yıl sonu kur tahmini...

DOLAR TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü

Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.