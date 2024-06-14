Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti! Uluslararası derecelendirme kurumundan yeni mesaj...

STRATEJİK YATIRIMLAR ETKİLEYEBİLİR

Türk şirketlerinin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmelerinin beklendiği ifade edilen raporda, bu durumun yüksek faiz giderlerine de bağlı olarak nakit akışını olumsuz etkileyebileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, Avrupa tahvil piyasasının bazı Türk şirketlerine yeniden açıldığı anımsatılarak, son tahvil ihraçlarının ihraççıların likidite tamponlarının artmasına yardımcı olduğu ancak ortalama borç vade profillerinin nispeten kısa vadeli olduğu aktarıldı.