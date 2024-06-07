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Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Turkuvaz Medya'da buluşuyor

Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Turkuvaz Medya’da buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness’ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün gerçekleşiyor. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nin bu yılki teması 'Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. 2030 ve 2053 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda mevcut tabloya ve bundan sonra hızla ve kararlılıkla atılması gereken adımlara odaklanılacak zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katkı sağlayacak. Sürdürülebilir bir dünya için gerekli iş modellerinin kurulmasında rehberlik edecek.

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