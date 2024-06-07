Kıdem tazminatı ve yüksek emekli maaşı için kritik detay! Bu tarihten önce sakın başvurmayın

10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR TAZMİNAT ALIR?

Emeklilik planları yapanlar için kıdem tazminatı hesaplamaları büyük önem taşıyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam, kıdem tazminatı oranlarını da doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda, memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını yükseltiyor. Mevcut düzenlemelerde kıdem tazminatı üst sınırı 35 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda, 10 yıl süreyle çalışan bir kişi, en fazla 350 bin TL tazminat alma hakkına sahip oluyor.