07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek. Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör