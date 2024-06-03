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Çalışan annelere 11.339 TL! Başvurular bugün başlıyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Çalışan annelere 11.339 TL! Başvurular bugün başlıyor

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından çalışan annelerle ilgili destek programını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından çalışan annelerle ilgili destek programını açıkladı.

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;

çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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