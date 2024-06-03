Çalışan annelere 11.339 TL! Başvurular bugün başlıyor

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;

çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.