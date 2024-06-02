Türkiye’nin İlk Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A ABD yolunda!

"TÜRKİYE, ARTIK BİR HABERLEŞME UYDUSU ÜRETİCİSİ"

TÜRKSAT 6A üretilmesinin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "TÜBİTAK Uzay, bu proje kapsamında Türksat 6A uydusunun Uydu Yönetim Alt Sistemi'ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi'ni, Güç Alt Sistemi'ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi'ni, Arayüz Kontrol Birimleri'ni ve Haberleşme Görev Yükü'nü üretti. C2TECH firması Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti. ASELSAN ise Türkiye Anteni'ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa Ar-Ge'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde artık Türkiye, dünyanın sayılı haberleşme uydusu üreticilerinden biri haline gelmiş oldu. Uzay deneyimi elde edecek bu ürünler sayesinde Türkiye hem bu parçaları hem de bir haberleşme uydusunu baştan sona yaparak ihraç edebilecek konuma geldi" diye konuştu.