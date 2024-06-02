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Kurbanlık alırken bu detaylara dikkat

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Kurbanlık alırken bu detaylara dikkat

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti.

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