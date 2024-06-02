Vergi tavana yayılacak! AK Parti düğmeye bastı | Lüks araca binip “zarar ettim” deme dönemi kapanacak
AK Parti, vergi adaletinin sağlanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Gelir ve kurumlar vergilerinde yapılacak değişiklikle vergilerin “tavana yayılması” hedefleniyor. Bu kapsamda yurt içi şirketler de yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek. Lüks araçlara binip “zarar ettim” deyip vergi kaçırılamayacak. Kamu İhale Yasası’nda pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler büyük oranda sınırlandırılacak.
Ekonomik program kapsamında vergi adaletinin sağlanması, dolaylı vergilerin payının azaltılması için bir çalışma başlatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı ön çalışma AK Parti grubuna sunuldu. AK Parti, taslak üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı.
Pakete önümüzdeki günlerde son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:
YÜZDE 15 VERGİ
Sabah'ın haberine göre Kurumlar vergisinde düzenlemeye gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketlerden yüzde 15 kurumlar vergisi alınacağını açıklamıştı. Yasa teklifi yurt içi şirketlere de aynı verginin getirilmesini içeriyor.
Türkiye'nin 100 büyük şirketinin beyannameleri üzerinden yapılan çalışmada ödenen vergi ile istisna, muafiyet ve teşvikler suretiyle sağlanan kolaylıklar karşılaştırıldı. Net bazda şirketlerin kamuoyunun bildiğinin aksine ciddi oranda vergi ödemedikleri ortaya çıktı. Bu nedenle şirketlerin her türlü teşvik ve indirimden sonra net bazda asgari yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmesi kararlaştırdı.
LÜKS ARAÇLARA BİNİP VERGİ KAÇIRILAMAYACAK
Gelir vergisine tabi doktor, mühendis, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı lüks araçlara binip "zarar ettim" diyerek vergi kaçıramayacak. Bu kesimden, vergilerin peşin alınması, yıl sonunda mahsuplaşmaya gidilmesi formülü üzerinde duruluyor.
AK Parti kaynakları, "Böyle bir uygulama vergi kaçakçılığının önüne geçecek. Hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyannamede beyan edilen matrah daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulacaklar. Beyan ile elde ettikleri gelir arasında uyumsuzluk ortaya çıkarsa daha büyük ceza ödemek istemezler. Vergi adaleti açısından önemli bir adım olarak görüyoruz" dediler.
KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİYOR
Vergilerin yanında önemli bir düzenlemede Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak. Kamu tasarrufu açısından son derece önemli olan yasaya ilişkin değişiklik vergi ile birlikte ya da hemen sonra gündeme taşınacak.
Kurumlar, "acil" gerekçesiyle istisnalardan yararlanıyor ve doğrudan temin yöntemi ile ihale yapıyor. Teklif kapsamında bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılıp, doğrudan alımlar sıkı kurallara bağlanacak. "Afet, olağanüstü hal, savaş" gibi durumlar dışında hiçbir kamu kurumu doğrudan temin yöntemine başvuramayacak.
PAZARLIK USULÜ DÜZENLENİYOR
Kamu İhale Kanunu'nda, pazarlık usulünün düzenlendiği madde yeniden ele alınacak. Maddenin, 'afet, salgın hastalık, can ve mal tehlikesi' gibi durumlarda pazarlık usulü ile ihale yapılmasına ilişkin bölümleri elden geçirilecek. Pazarlık usulü alımlara da sınırlama getirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!