Vergi tavana yayılacak! AK Parti düğmeye bastı | Lüks araca binip “zarar ettim” deme dönemi kapanacak

AK Parti kaynakları, "Böyle bir uygulama vergi kaçakçılığının önüne geçecek. Hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyannamede beyan edilen matrah daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulacaklar. Beyan ile elde ettikleri gelir arasında uyumsuzluk ortaya çıkarsa daha büyük ceza ödemek istemezler. Vergi adaleti açısından önemli bir adım olarak görüyoruz" dediler.