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Bitlis Ahlat’ta üretilen konteynerlere yoğun talep

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Bitlis Ahlat’ta üretilen konteynerlere yoğun talep

Bitlis’in Ahlat ilçesinde istenilen ebat ve çeşitlerde üretilen konteynerlere her geçen gün talep artıyor.

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