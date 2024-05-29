HAVELSAN’dan THY’ye yeni simülatör teslimatı

İki şirket arasında toplamda 11 Airbus A320 CEO/NEO, Boeing B737MAX tam uçuş simülatörü ve uçuş eğitim cihazları için yapılan tedarik sözleşmesi için üretim ve teslimatlar devam ediyor.

Sözleşme kapsamında son olarak Airbus A320 tam uçuş simülatörü teslim edilerek, saha kabul testine geçildi. Bu, ilk teslimatını 2018 yılında gerçekleştiren HAVELSAN'ın 2024 yılı itibarıyla THY'ye teslim ettiği ikinci Airbus A320 tam uçuş simülatörü oldu.