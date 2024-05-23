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Aldatıcı reklama geçit yok! 5 ayda 108 milyon lira ceza

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Aldatıcı reklama geçit yok! 5 ayda 108 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 16 Mayıs tarihli toplantısında ele alınan 119 dosyadan 110'unun mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 13 milyon 744 bin 459 TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Kurul bu cezalarla birlikte yılın ilk 5 ayında toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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