Göktepe-2’de sondaj çalışmaları başladı! Bakan Bayraktar duyurdu | Karadeniz’den yeni müjdeler yolda

"ENERJİDE YENİ DENKLEMLER KURULUYOR"

Türkiye tüm bu hamlelerle enerji üssü olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Enerjide yeni denklemler kurulduğunu aktaran Kalay, "Bu da haliyle yeni enerji rotaları, yeni enerji merkezlerinin oluşmasına sebep oluyor. Jeopolitik nedenlerden dolayı ülkemiz ciddi avantajlara sahip. Merkez olma kabiliyetini kendi yerel hidrokarbon üretimimizle desteklediğimiz zaman zaten ortaya olması gereken ideal piyasa koşulları çıkıyor." dedi.