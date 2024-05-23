Araç sahipleri dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek! Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten nasıl doldurulur?
Trafikte yaşanan kazalarla ilgili sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmet devreye giriyor. Bundan böyle kaza sonrası tutulan tespit tutanağı e-Devlet Mobil'e geldi. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebilirken, zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.
e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.
Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.
İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.
Aşamalar şu şekilde işliyor:
1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.
4- Araç bilgileri giriliyor.
5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.
6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.
8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.
HEM HIZLI HEM DE KIRTASİYE YÜKÜ SONA ERİYOR
Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu. Yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı isteniyor, kalem aranıyor ve sonrasında doldurma işlemi uzun sürüyor. Bundan dolayı da trafikte de aksamalar yaşanıyordu.
Telefon üzerinden kısa sürede kazaya ilişkin fotoğraflar çekildikten sonra araçlar uygun noktaya alınarak trafik aksatılmadan tutanak hızlıca dolduruluyor.
HAKLI ÇIKARSANIZ DEĞER KAYBI TALEP EDİN
Kazanın TRAMER sonucunda haklı çıkmanız halinde değer kaybı tazminatı talep edin. Kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası şirketini arayarak değer kaybı tazminatı için gerekli evrakların ne olduğu ve bunların hangi e-posta adresine gönderileceğini sormanız yeterli olacaktır. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra e-posta atıp değer kaybı tazminatınızı alabilirsiniz.
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