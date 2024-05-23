Araç sahipleri dikkat! Artık e-Devlet’ten yapılabilecek! Kaza tespit tutanağı e-Devlet’ten nasıl doldurulur?

HEM HIZLI HEM DE KIRTASİYE YÜKÜ SONA ERİYOR

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu. Yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı isteniyor, kalem aranıyor ve sonrasında doldurma işlemi uzun sürüyor. Bundan dolayı da trafikte de aksamalar yaşanıyordu.