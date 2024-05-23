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Son dakika | Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi artış

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Son dakika | Merkez Bankası’nın rezervlerinde tarihi artış

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

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