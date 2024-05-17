Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 44.9 milyon TL’lik destek!

SİNEMAYA 44.9 MİLYON TL'LİK DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağlamıştı. Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle birlikte bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.