Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 44.9 milyon TL'lik destek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesel film proje başvurularını değerlendirdi ve 44 belgesel film yapım projesine 10 milyon 335 bin lira destek sağladı. Böylece bakanlık sinema sektörüne bu yıl 44,9 milyon lira destek sağladı.
Sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan bakanlık desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl 191 belgesel film proje başvurusunu değerlendiren kurulun 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdiği belirtildi.
SİNEMAYA 44.9 MİLYON TL'LİK DESTEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağlamıştı. Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle birlikte bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.
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