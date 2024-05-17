En bereketli topraklarda hasat başladı: 3 dönüm arazide ekti 50 TL'den satılıyor
Üreticilerin ekim mesaisinin ardından ürün toplama vakti geldi. Hatay'da üreticiler hasada başladı. Payas ilçesinde 3 dönüm arazide dikilen fasulye hasadında fasulye için üreticiler canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı buluyor.
Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı bulurken, hale 40 TL'den satılıyor.
FİYATLAR MEMNUN EDİCİ
Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk (70), şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, 3 dönüm yere Mart ayının 15'inde fasulye ektiğini ve şu an ilk hasadın olduğunu söyledi.
'FİYATLARDA YARI YARIYA KAR KALABİLİYOR'
Aktürk, tarladan satışın olduğunu, kalanı da hale götürdüklerini belirterek "Şu an ben burada 50 TL'ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL'den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir" dedi.
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