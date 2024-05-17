En bereketli topraklarda hasat başladı: 3 dönüm arazide ekti 50 TL’den satılıyor

'FİYATLARDA YARI YARIYA KAR KALABİLİYOR'

Aktürk, tarladan satışın olduğunu, kalanı da hale götürdüklerini belirterek "Şu an ben burada 50 TL'ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL'den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir" dedi.